Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halk sağlığını korumak ve kötü kokuların önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 bin 841 sokakta temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken günlük ortalama 355 ton çöp topluyor. İlçedeki 8 bin 500 çöp konteyneri ise belirlenen program dahilinde periyodik olarak özel araçlarla yıkanıp ilaçlanıyor. Çalışmalar, 65 mahallede planlı şekilde devam ediyor.

Ekipler, sıkıştırmalı çöp kamyonlarına boşaltılan konteynerleri kapalı kasa yıkama araçlarına alarak basınçlı sıcak suyla temizliyor. Daha sonra konteynerler, evsel atıklardan kaynaklanabilecek larva ve zararlılara karşı dezenfekte ediliyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını korumak, mahallelerimizde kötü kokuyu önlemek ve konteynerlerin daha hijyenik olmasını sağlamak amacıyla temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Akdeniz’de yaşayan her vatandaşımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürmesi için ekiplerimiz gece gündüz programlı bir şekilde çalışıyor" dedi.