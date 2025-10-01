Mersin’de bir grup, gece yarısı park halindeki 2 otomobile saldırıp camlarını parçaladı, kaportasına zarar verip, tekerlerine bıçak sapladı. Çevrede yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekipleri ise 3 şüpheliyi yakaladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevreye zarar veren 8-10 kişilik grup, otomobillere sopa ve ellerine geçirdikleri çeşitli eşyalarla vurdu. Araçların camları patlarken, kaportalarında ise hasar oluştu. Gruptan biri ise tekerlere bıçak sapladı. Tüm bu anları apartmandaki evlerinden izleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerden 3’ü yakalandı.

Olayla ilgili diğer şahısların da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.