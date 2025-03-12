Mersin Merkez İlçe Akdeniz ilçesi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim almasına olanak sağlayan Akdeniz Yaparak Yaşayarak Eğitim Merkezi , uzun bir aradan sonra yeniden kapılarını açtı.

Yaklaşık dokuz aydır faaliyette olmayan merkez , Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in girişimleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yeniden hizmete sunuldu.

Sekiz derslikten oluşan merkez, öğrencilere deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunan eğitim materyalleri ile öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği ve bilgilerini pekiştirebileceği bu modern eğitim ortamı, bölgedeki eğitim kalitesine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Açılışta konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, “Bu merkezi yeniden ilçemize kazandırdığımız için mutluluk duyuyorum. Tüm okullarımızı merkeze bekliyoruz. Merkezin açılmasına katkı sağlayan hem İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğümüze hem de Akdeniz Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, merkezimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ayrıca, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, TRT Çukurova Radyosu’nda yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programına konuk olarak merkezin eğitimdeki önemini ve öğrencilere sunacağı katkıları anlattı.

Öğrencilerin gelişimine katkı sunacak olan merkez, eğitimde deneyimleyerek öğrenme anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Yetkililer, merkezin tüm öğrencilere açık olduğunu ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacağını vurguladı.