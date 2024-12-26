Akdeniz Üniversitesi Akademik Töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin bilimsel ve akademik başarılarına dikkat çekerken, Antalya Valisi Hulusi Şahin’den konferans salonu talebinde bulunarak salondakilere keyifli anlar yaşattı. Vali Şahin ise üniversitenin ihtiyaçlarının karşılanacağına dair destek sözü verdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde 2024 yılı itibarıyla akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için “Akdeniz Üniversitesi Akademik Töreni” düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

“Bilim, geleceği şekillendirir”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasında üniversitenin bilimsel ve akademik alandaki başarılarına vurgu yaptı. “Bilim ve eğitimin gücü, insanlığın sorunlarına çözüm üretmekte ve geleceği şekillendirmekte benzersiz bir role sahiptir” diyen Özkan, üniversitenin inovasyon, teknoloji ve sağlık alanında elde ettiği uluslararası başarıların altını çizdi.

Rektör Özkan, dijitalleşmeye yapılan yatırımlardan akademik yükseltme kriterlerindeki düzenlemelere, araştırma projelerine ayrılan bütçelerden uluslararası sıralamalardaki yükselişe kadar birçok başarıyı paylaştı. 2024 yılında üniversitenin bilimsel yayın sayısında yüzde 12’lik artış beklediklerini belirten Özkan, özellikle rejeneratif tıp, biyoteknoloji ve yapay organ çalışmalarında öncü bir konumda olduklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi’nde bir yılda 252 organ nakli gerçekleştirildi

Rektör Özlenen Özkan, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli projelere imza attığını belirtti. Özellikle, karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyen projeler ve Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarıyla çevresel sürdürülebilirlik konusunda fark sağlandığını ifade etti. Sağlık alanındaki başarılarını paylaşan Özkan, 2024 yılı itibarıyla 252 organ nakli gerçekleştirildiğini, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1,4 milyon ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde 310 bin hastaya hizmet verildiğini açıkladı.

Uluslararası başarılar ve yenilikçi projeler

Akdeniz Üniversitesi’nin Times Higher Education sıralamalarında yükseliş kaydettiğini dile getiren Özkan, üniversitenin genç üniversiteler sıralamasında dünya genelinde 251-300 bandına çıktığını söyledi. Teknokent projeleri, yeni araştırma merkezleri ve ulusal-uluslararası fonlarla desteklenen projeler sayesinde üniversitenin küresel arenada tanınırlığının arttığını belirtti.

Rektör Özkan’dan konferans salonu talebi, salonda keyifli anlar yaşattı

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşması esnasında Antalya Valisi Hulusi Şahin’den söz isteyerek, üniversitenin en büyük ihtiyaçlarından birini dile getirdi. Özkan’ın talebi, törene katılanlara keyifli anlar yaşattı. Rektör Özkan, Vali Şahin’e dönerek, “Kızım bir şey istemeden önce bana ‘Söz ver’ der. Ben de sizden söz istiyorum” dedi. Ardından, Akdeniz Üniversitesi’nin 70 bin öğrencisi ve 2 bin 500 akademik personeline rağmen sadece 480 kişilik bir konferans salonuna sahip olduğunu vurgulayarak, “Biz buraya sığmıyoruz. En önemli ihtiyacımız büyük bir konferans salonu. Valilerimizle birlikte iş insanlarımızdan destek bekliyoruz” dedi. Vali Şahin ise gülümseyerek, “Canı gönülden söz” yanıtını verdi ve talebin karşılanacağını belirtti. Bu diyalog, salondaki davetliler arasında gülümsemelere ve alkışlara neden oldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin’den üniversiteye destek sözü

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Akdeniz Üniversitesi’nin bilimsel başarılarına dikkat çekerek, bilim yuvalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Nobel ödüllü bilim insanı Derin Acemoğlu’nun çalışmalarından alıntılar yapan Şahin, kapsayıcı ve destekleyici kurumların toplumların yükselmesindeki rolüne değindi. Üniversitenin başarısındaki ivmenin devam edeceğine inandığını belirten Şahin, “Akdeniz Üniversitesi çok daha büyük başarılara gebedir” dedi.

Vali Şahin, Akdeniz Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, Rektör Özkan’ın ilettiği talep üzerine üniversitenin fiziki imkanlarını artırmak adına 2 bin kişilik bir konferans salonu ve yeni projeler için destek sözü verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Akademik Biniş Giyme Törenine geçildi. Törende akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan106 akademisyen biniş giydi.