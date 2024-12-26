Kayseri Kadın Futbol kulübü kaptanı Mine Okaytu’ya 2 maç ceza verildi.

Türkiye Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele veren Kayseri Kadın Futbol Kulübünün takım kaptanı Mine Okaytu’nun cezası belli oldu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun kararına göre; 22 Aralık 2024 tarihinde oynanan Megapolspor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü müsabakasında, rakibine sert ve ciddi faul yapan Mine Okaytu’ya Futbol Disiplin Talimatı 43. uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Mine Okaytu, Antalyaspor ve Yüksekovaspor maçlarında forma giyemeyecek.