Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde vatandaşların serinleyip vakit geçirdiği park, bahçe, yeşil alan ve spor tesislerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde merkez-kırsal ayrımı gözetmeden tüm parklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, Yukarı Burhan Mahallesi’nde piknik masası montajı yaparken, Mersin Millet Bahçesi, Hebilli ve Karaduvar mahallelerindeki parklara da yeni spor aletleri kazandırdı.

Banklar, oyun grupları ve çöp kovaları yenileniyor

Çalışmalar kapsamında Ahmet Taner Kışlalı Parkında banklar onarılırken, Çilek Mahallesi’ndeki cezaevi arkasında yer alan park ile Karacailyas Emek Mahallesi parkına tahterevalli montajı yapıldı. Turgut Reis Mahallesi Muhtarlığı yanında yer alan park ile Barış Mahallesi Parkında ise çocuk oyun grupları ve çöp kovaları yenilendi.

Sahil bölgelerine uyarı tabelaları, parklara aydınlatma tamiri

Adanalıoğlu ve Kazanlı mahallelerinin sahil kesimlerine ’denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar monte eden ekipler, Çay Mahallesi Ahmet Kaya Parkı, Müfide İlhan Mahallesi Parkı, Yeni Mahalle Zafer Parkı, Akdam Mahallesi Parkı, İhsaniye Mahallesi Menekşe Parkı ve Huzurkent Mahallesi Parkındaki aydınlatma arızalarını da giderdi.

"Amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde vakit geçirmesidir"

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın en çok zaman geçirdiği alanlar olan parklarımızın bakım ve onarımını öncelikli gündemimize aldık. Merkez ya da kırsal demeden tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz; vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte güvenli, temiz ve bakımlı alanlarda dinlenmesi, eğlenmesi ve nefes alabilmesidir" dedi.