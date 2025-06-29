Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ağırlıklı olarak tarımsal sulama abonelerine elektrik enerjisi sağlayan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine (TEİAŞ) ait Yazgüneşi Trafo Merkezinde aşırı sıcak ve fazla yüklenmeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan patlamanın neden olduğu yangın TEİAŞ ekiplerinin özverili çalışmalarıyla öğlen saatlerine kadar güçlükle kontrol altındı. Bölgede geniş çaplı bir elektrik kesintisine neden olan patlamanın yol açtığı yangında vatandaşlara bir an önce elektrik verilmesi gayretiyle çalışan TEİAŞ ekiplerinden bir görevli de dumandan etkilenerek yaralandı.

Yapılan ilk tespitler sonucunda trafoda patlamaya ve bundan kaynaklı elektrik kesintisine bölgede hüküm süren aşırı sıcaklar ve abone grubunun neredeyse tamamına yakınını oluşturan tarımsal sulamadaki yüksek tüketimin sebep olduğu belirlendi. Trafodaki patlama sonrası yaşanan elektrik kesintisinden bölgede bulunan ve buradan enerji alan çok sayıda tarımsal sulama abonesinin yanı sıra aynı bölgedeki mesken abonelerinin de etkileneceği öğrenildi.

Patlamanın ardından tarımsal sulama sezonu olması ve bölgede hüküm süren aşırı sıcaklar sebebiyle halkın bu durumdan fazla etkilenmemesi için 7 gün 24 saat kesintisi hizmet veren TEİAŞ ile birlikte bölgeye elektrik dağıtım hizmeti, sunan Dicle Elektrik ekipleri de çalışma başlattı. Onarım çalışmaları sürerken, Dicle Elektrik tarafından ayrıca bölgedeki mesken abonelerinin yaşanan olumsuzluktan en az düzeyde etkilenebilmesi için jeneratör desteği sağlamak için de çalışma başlattığı öğrenildi.

Bu arada, patlamanın ardından başlayan ve uzun süreç çalışmalar sonucu kontrol altına alınabilen yangın sırasında binada bulunan bir TEAİŞ görevlisi dumandan etkilenerek yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan görevli tedavi altına alındı.