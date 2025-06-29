Kahramanmaraş’ta anne ve kız, bazlama ve gözleme dükkanı açarak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor .

Onikişubat İlçesi Tekerekyolundaki konteyner iş yerinde bazlama gözleme yaparak ev geçimlerini sağlayan anne Fatma Özdemir ve kızı Tuğba Altınköprü, "yapamazsın" demelerine rağmen iş yerlerini açarak kadınlara örnek oldu.

"Kadınlar dimdik ayakta olsunlar"

Çocuklarımızı kimseye muhtaç etmiyoruz diyen 4 çocuk annesi Fatma Özdemir," "Kızımla birlikte iş yapmaya karar verdik konteynerda. Burada bazlama ve gözleme yapıyoruz. Sabah saat 7.30’da buraya geliyoruz. Hamurumuzu yapıyoruz. Kızım içini yapıyor sonra beraber yapıyoruz. Müşterimiz memnun, biz de onlardan mı memnunuz" dedi.

"Yapamazsın dediler ama biz başardık"

Özdemir, "Burada alnımızın teriyle ekmek paramızı kazanıyoruz. Çocuklarımızı kimseye muhtaç etmiyoruz. Burada anneli kızlı bir şeyler yapmaya çalıştık. Buraya gelenler evlerine gelmiş gibi davranıyorlar. Kızımla bana yapamazsın dediler ama biz başardık. Kadın gücümüzle başardık. Daha da iyilere gideceğiz. Kimseye muhtaç olmadan devam ediyoruz. Kadınlara tavsiyem dimdik ayakta dursunlar" ifadesini kullandı.

"Her şeyi birlikte yapıyoruz, birlikte ilerliyoruz"

Tuğba Altınköprü ise, "Kahramanmaraş’ta hizmet veriyoruz .İki çocuk annesiyim. Annemle yola çıktık. Konteyner da bazlama gözleme yapıyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz, birlikte ilerliyoruz. Müşterilerimizin anneli ve kızlı bir şeyler yapmak hoşlarına gitti" ifadesini kullandı.

"Kadın isterse her şeyi başarır"

Altınköprü, "Kızlarından destek görmeyen çok fazla anne var etrafta. Annelerinden de destek görmeyen çok fazla kızlar var. O yüzden şu anki bizim durumumuz çok güzel karşılanıyor etrafta. Bize yapamazsın diyen çok oldu. Beceremezsiniz diyenler de oldu. Kapatırsınız 3 güne diyenler de vardı. İki tane benim evladım 2 tane de kardeşimin evladı var biz onların niyetine çıktık bu yola. Kadın isterse her şeyi başarır. Allah nasip ederse ileride kendi iş yerimizi açmayı düşünüyoruz" dedi.