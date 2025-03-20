Akdeniz Belediyesi hem üreterek hem de yenileyerek tasarruf sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediye envanterinde bulunan hizmet araç ve gereçlerini tamir ederken, zaman içinde yıpranıp zarar gören çöp konteynerleri de makine ikmal sahasında yenileniyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik birimler sahasında hummalı çalışma yürütülüyor. Ekipler, belediyeye ait her türlü iş makinesinin yanı sıra, çeşitli araç, gereç ve mobilya ürünlerinin üretim, tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Farklı atölyelerde süren çalışmalarla, zaman içinde arızalanan her türlü araç ve gereç yenilenip tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor.

İhtiyaca göre ürün ve malzeme üretiliyor

Makine ikmal sahasında, farklı hizmet birimleri için ihtiyaca göre ürün ve malzemeler üreten teknik ekipler, halk sağlığını korumak, temiz ve sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini de yeniliyor. Zaman içinde yıpranıp zarar gören, yer yer kırılan veya delinen çöp konteynerleri, ekipler tarafından yenilenerek ihtiyaç duyan sokaklara dağıtılıyor. Ekipler ayrıca, yıpranan ve zarar gören taziye çadırları, masa ve şemsiyeleri de atölyelerde elden geçiriyor.

Hem üreterek hem de yenileyerek tasarruf sağlayan ekipler, ayrıca belediyeye ait kapı, pencere, dolap, mobilya ürünleri ile korkuluk ve çatılar, tabelalar, billboardlar ve daha birçok malzemeyi yenileyerek tekrar kullanıma hazır bir hale getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü sahasında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Akdeniz Belediyesi, önemli bir maliyet kaleminden de kurtuluyor.