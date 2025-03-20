Antalya’da su kaynaklarının hızla azaldığını belirten uzmanlar, kaçak sondajların önlenmesi ve suyun bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı. 2050’ye kadar önlem alınmazsa Türkiye’nin su fakiri olacağı uyarısı yapıldı. Tarımda modern sulama sistemlerine geçilmesi ve suyun etkin yönetilmesi gerektiği ifade edildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK) iş birliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı’nda su varlığı ve tasarrufu ele alındı. Programın konukları Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu Üyesi Ali Top ile Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı oldu.

"Suyun yalnızca yüzde 2,5’i içilebilir"

Dünya Su Günü öncesinde düzenlenen programda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, dünyadaki suyun yüzde 97,5’inin tuzlu olduğunu, yalnızca yüzde 2,5’inin içilebilir su kaynağı olduğunu belirtti. İçilebilir suyun büyük bölümünün buzullarda ve yer altı sularında bulunduğuna dikkat çeken Karancı, "Su olmadan yaşam olmaz, bu yüzden su stratejik bir kaynaktır" dedi.

"Su kaynakları tehlike altında"

Antalya’nın Türkiye’nin su potansiyelinin yüzde 9’una sahip olduğunu ancak son yıllarda su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığını vurgulayan Karancı, "Antalya’nın içme suyu kaynağı Kırkgöz’den saniyede 15 metreküp su alınırken, bu oran şu an 3 metreküpe kadar düştü. Burdur ve Isparta’daki yağışların azalması Antalya’nın su kaynaklarını doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

Antalya’daki sondaj kuyularının ekserisinin kaçak olduğuna dikkat çeken Karancı, "100 bine yakın sondaj kuyusunun yüzde 90’ı kaçak. Ölçemediğimiz suyu yönetemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Su müfettişi getirilmeli"

Suyun 8-9 bakanlığın yetkisinde olduğunu, entegrasyon sorunu yaşandığını belirten Karancı, "Suyumuz sahipsiz" dedi. Su kanununun yenilenmesi gerektiğini belirten Karancı, "Nasıl vergi müfettişleri vergilerin kaybını önlüyorsa, jeoloji mühendisleri de su müfettişi olarak sahada görev almalı" şeklinde konuştu.

"Su kaynakları doğru kullanılmalı"

Tarımsal üretimde dönüm başına kullanılan suyun maliyet hesaplarına dahil edilmediğine dikkat çeken Karancı, "1 kilogram muz üretmek için 800 litre su kullanıyoruz. Tropikal iklimde yaşamıyorsak bölgeye uygun tarım yapmalıyız. Su bitmez tükenmez bir kaynak değildir, tarım planlamasında su varlığı dikkate alınmalı" dedi.

"2050’de su fakiri olabiliriz"

Devlet Su İşleri verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının 2000’li yıllarda bin 653 ton iken bugün bin 350 tona gerilediğini belirten Karancı, "Eğer gerekli önlemleri almazsak 2050 yılında kişi başına su miktarı bin 100 tonun altına düşecek ve su fakiri ülke konumuna geleceğiz" uyarısında bulundu.

Turizm sektöründe su tüketimi dikkat çekti"

Antalya’da kişi başı günlük su tüketiminin 220 litre olduğunu, turistlerin ise günde ortalama 800 litre su tükettiğini belirten Karancı, "Turizm, ülkemize büyük döviz girdisi sağlıyor ancak su kaynaklarımız sınırsız değil. Oteller enerji tasarrufuna yöneldiği gibi su tasarrufuna da odaklanmalı" dedi.

Modern sulama su tasarrufu sağlıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top ise tarımda su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, "Temiz suyun yüzde 77’si tarımda kullanılıyor. Vahşi sulama yerine damlama sulama sistemine geçilerek üçte iki oranında su tasarrufu sağlanabilir" dedi.

Tarımsal üretim planlamasının su varlığı göz önüne alınarak yapılması gerektiğini ifade eden Top, "Devlet planlama ve desteklemelerini artık suya göre yapmalı. Geleceğimiz suya bağlı, su yönetimini kontrollü ve doğru yapmalıyız" diye konuştu.