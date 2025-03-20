Edirne’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarında katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Elif Aşık, hem sağ hem de sol kolda ikinci oldu.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarına Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan 12 ilden 321 kız, 277 erkek olmak üzere farklı sıkletlerde toplam 598 sporcu katıldı.

Elif Aşık Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı

Sporcular, üstün kuvvet, teknik ve dayanıklılıklarını sergileyerek birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalıştı. Kocaeli şampiyonu olarak turnuvaya katılan Körfez Gençlerbirliği SK Kadın Futbol Takımı kalecisi Elif Aşık, Edirne’de de başarılı maçlar çıkararak ikinci olmayı başardı. Elif aldığı bu sonuçla Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızın başarılı sporcusu Elif Aşık, Edirne’de yapılan Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarında hem sağ hem de sol kolda ikinci olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanmıştır. Takımımızın kalecisi Elif bu alanda da gücünü göstererek başarılarına bir yenisi ekledi. Aldığı bu başarılı sonuçla kulübümüzü, ilçemizi ve ilimizi gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.