Bolu’da Solmazana Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bolu’da Solmazana Anaokulu öğrencileri, polislik mesleği hakkında bilgi edinmek ve yakından tanımak amacıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Farklı birimlerindeki polis ekipleri ile tanışan minik öğrenciler, polislik mesleği ve görev alanları hakkında bilgilendirildi.

Ziyaret sonunda polis ekipleri minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek öğrendikleri bilgileri ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını isterken, öğretmenler de kendilerini ağırlayan polis ekiplerine teşekkür etti.