Mersin Merkez İlçe Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Vekili Zeyit Şener , Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti.

DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın Terör suçlaması ile tutuklanması sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Zeyit Şener , Mersin SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) İl Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti. SGK İl Müdürü Ali Koç tarafından Kurum binası önünde karşılanan Başkan Vekili Şener , İl Müdürü Koç ile Akdeniz ve Mersin'in sorunları üzerine sohbet ederek bilgi aldı.

SGK İl Müdürü Ali KOç ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , Akdeniz Kaymakamı olarak Akdeniz İlçesi ve Mersin için çok başarılı çalışmalarına şahit olduğumuz Sayın Şener'e Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevinde de başarılarının artarak devamını diliyorum dedi.