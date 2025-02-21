Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan V. Zeyit Şener, Akdeniz’de sosyal destek sağlanan aileleri ziyaret ederek onların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. İlgili kurum müdürleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, ailelerin yaşam koşulları incelenirken, sunulan desteklerin etkinliği değerlendirildi.

Vatandaşlarla Yakından İlgilendi

Ziyaretler sırasında ailelerle sohbet eden ve onların sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Şener, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Akdeniz’de hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve onların yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Çocuklarla özel olarak ilgilenen Akdeniz Belediyesi Başkan V. Zeyit Şener, onlara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu. Aileler, sağlanan yardımlar ve yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Şener’e ve ekiplere teşekkür etti.

Herkes İçin Yaşanabilir Bir Akdeniz

Destek programlarının önümüzdeki süreçte genişletileceğini ve daha fazla vatandaşa ulaşılacağını belirten Akdeniz Belediyesi Başkan V. Zeyit Şener. “Her bireyin huzur ve güven içinde yaşadığı bir Akdeniz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.