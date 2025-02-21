Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Sanat Atölyesi ile Recai Yaşar, Hira Nur Yardımcı ve Burcu Aydoğdu öncülüğünde düzenlenen "Küçük Ressamlar, Büyük Hayaller" isimli resim sergisinin açılış törenine katıldı.

Bozüyük Sarar AVM’de düzenlenen resim sergisi açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bozüyük Sanat Atölyesi’nde yıl içerisinde çeşitli yaş gruplarının yapmış olduğu resimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan serginin açılış törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Ticaret Odası Başkanı Veli Çelik, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, Çömlek Ustası Salim Yaşar, davetliler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesi, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından hep birlikte kesildi. Açılışın ardından Vali Aygöl ve beraberindekiler sergiyi gezerek birbirinden kıymetli eserleri incelediler.