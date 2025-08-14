Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi destekleriyle hayata geçirilen projelerin toplu açılışı ve yeni desteklenen projelerin imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören kapsamında Akdağmadeni Belediyesinin uzun yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı ‘Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesi’ için destek onayları imzalandı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar’ın katıldığı törende proje resmi olarak hayata geçme aşamasına taşındı.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, ilçenin doğal güzelliklerini değerlendirecek ve hemşehrilere, ulusal ve uluslararası misafirlere doğayla iç içe kaliteli zaman geçirme imkânı sunacak ‘Akçam Konaklamalı Orman Parkı’ projesinin önemine değindi. Başkan Yalçın, projenin yaklaşık 500 dönümlük alanda Keçi Kalesi - Su Oluğu bölgesinde uygulanacağını belirtti. Başkan Yalçın, önümüzdeki dönemde inşaat çalışmalarına başlanacağını ve bölgenin doğa turizminde önemli bir cazibe merkezi hâline geleceğini duyurdu.