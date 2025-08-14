Yozgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Sürmeli Şenlikleri ile 21-24 Ağustos tarihleri arasında kültür, sanat ve eğlence dolu günler yaşanacak. Gerçekleştirilecek olan şenliklerde, gündüzleri geleneksel çocuk oyunlarından kültürel etkinliklere, akşamları ise birbirinden değerli sanatçıların konserlerine kadar dolu dolu bir program Yozgatlılarla buluşacak.

Dört gün sürecek şenlikler kapsamında her akşam biri yerel sanatçı olmak üzere iki sanatçı veya müzik grubunun sahne alacağı konser programları gerçekleştirilecek. Gündüz saatlerinde ise özellikle çocuklar için geleneksel oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek. Kurulacak yerel satış alanı ile Yozgat esnafı ve özellikle kadın girişimciler desteklenecek. Satış stantları, hem şenlik katılımcılarına yöresel ürünleri tanıtacak hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak. Şenlikler sırasında, yapımı tamamlanan belediye yatırımlarının da açılışları gerçekleştirilecek. Böylece şenlik atmosferi, kentin gelişimine katkı sağlayan hizmetlerin halka tanıtımıyla pekiştirilecek.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, şenliklerle ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun maliyetleri konusunda hassas davrandıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu yıl da Yozgatlı hemşerilerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Ancak bazı çevreler ilçelerle kıyaslama yaparak şenliklerimizi hafife almaya, küçümsemeye çalışıyor. Biz bu organizasyonu parasızlıktan değil, doğru olanı yapmak için bu şekilde düzenliyoruz. Milletin parasını birkaç saatlik eğlence için 5-10 milyon liralar harcayarak çarçur etme hakkımız yok. Paramız elbette var, fakat biz bu kaynağı daha verimli işler için kullanıyoruz. Yeni parklar, iş yerleri, konaklar yaparak Yozgat’ın ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir."

Uluslararası Sürmeli Şenlikleri, sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılması, yerel ekonominin canlandırılması ve şehrin sosyal hayatına katkı sağlanması açısından da büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Arslan, şenliklere tüm Yozgatlıları davet ederek, "21-24 Ağustos tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nı doldurup bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Yozgat dolu dolu bir şenlik ortamı yaşayacak ve hemşerilerimizin desteğiyle şehrimizde birlik ve beraberlik havası daha da güçlenecek" dedi.