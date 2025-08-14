Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında, Meslek Komiteleri Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. STSO Ağustos Ayı Meclisinde Gündem; Sivasspor, e-İhracat Zirvesi, Ankara temasları ve yeni yatırım teşvik sistemi yer aldı. Haziran ve Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Özdemir, Ankara’daki temaslarda Sivas sanayisinin öncelikli taleplerinin iletildiğini ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Başkan Özdemir, 1. OSB yatırımı için kredi desteği, çatı GES uygulamalarında kota açılması ve TÜRASAŞ’ta çıraklık eğitim merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi gibi taleplerin olumlu karşılandığını vurguladı. Ayrıca Şarkışla ve Gemerek OSB’lerinin 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilmesi ve Merkez OSB çevresindeki hazine arazilerinin sanayiye dönüştürülmesi konularının da ilgili kurumlarca titizlikle incelendiğini ifade etti.

"Alçı sektörü açısından Sivas, ülke genelinde önde gelen illerimizden biri"

Yeni teşvik sistemi kapsamında Sivas için desteklenecek dört öncelikli sektörün belirlendiğini hatırlatan Özdemir, "Yeni teşvik sistemi kapsamında alçı, optik, demiryolu ve bağlantı elemanları üretimi desteklenecek öncelikli sektörlerimiz olacak. Alçı sektörü, optik teknolojiler, demiryolu sanayii ve bağlantı elemanları üretimi önceliğimiz. Alçı sektörü açısından Sivas, ülke genelinde önde gelen illerimizden biri. Demirağ OSB’de büyük ölçekli bir fabrikanın kurulumu devam ediyor. Optik teknolojiler, savunma sanayindeki gelişmelerle birlikte öncelikli sektörler arasında yer aldı. Demiryolu sanayii ise Cumhuriyet döneminden bu yana şehrimiz için önemli bir alan ve günümüzde de gelişmeler kaydediliyor. Bağlantı elemanları üretimi ise otomotiv ve makine sanayisini yakından ilgilendiriyor" dedi.