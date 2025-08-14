Adana’da yerleşim yerlerinin ortasında ağaçlık alanda çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Olay, Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Sungurbey Lisesi çevresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti.

Henüz müdahalenin başlamadığı yangının olduğu çevredeki vatandaşlar tedirgin oldu. Ekiplerin kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etmesi bekleniyor.