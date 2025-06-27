Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde kuruluş imzasını attığı Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Akçakoca Demir İhtisas (OSB) açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 yıl süren bir emeğin meyvesini topladıklarını vurgulayarak, "66 hektarlık alanda 30’u aşkın sanayi parselini şekillendirdik. Bu yıl altyapı ve parsel çalışmalarını tamamlayıp, önümüzdeki yıl fabrikaların yükselmeye başlamasını hedefliyoruz. Akçakoca’nın demir-çelik alanında uzmanlaşarak ülkemize yüksek katma değer sağlayan bir merkez olacağına inanıyoruz. Akçakoca’mıza değer katacak, birçok insanın istihdamına, memleketimizin refahına hizmet edecek Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB’mizin kuruluşundan oluşmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Akçakoca hem sanayi hem turizm şehri olacak"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, planlı sanayileşmenin önemine değinerek, "Çevre düzeni planı yaparken Akçakoca’yı turizm ve aynı zamanda bir sanayi şehri olarak düşünüyoruz. Tarımsal arazilere OSB kurulmasına hep karşı oldum ve bakanlık yaptığım dönemde de hiçbir zaman bir tarım arazisine OSB kurulmasını imzalamadım. OSB’ler planlı sanayinin temel taşlarıdır. Bu konuda Türkiye çok başarılıdır. Bakanlık dönemimde birçok OSB’nin kuruluşunu imzaladım ama en çok mutlu olduğum kararlardan biri Akçakoca OSB’nin kuruluşuydu. Bugün de çok mutluyum. Şehrimize hayırlı olsun. Dileğim, Düzce’deki 5 OSB’nin tamamının ‘yeşil OSB’ olmasıdır" diye konuştu.

"Hayalin ilk anahtarı"

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, "Akçakoca’da bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. 10 yılı aşkın bir emeğin, hayalin ilk anahtarını açmak için buradayız. Bakanımız Faruk Özlü’nün imzası bu projenin temelidir" diye konuştu.

Kim yatırım yaparsa kıymetlidir

Düzce Milletvekili Talih Özcan, OSB’lerin bölge kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, "Akçakoca bunu fazlasıyla hak ediyor. Kim yatırım yaparsa, kim istihdam sağlarsa bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece bir bina değil, bir vizyon"

Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, OSB’nin kuruluş sürecine dikkat çekerek, "Binanın hizmete açıldığını görmek bizim için bir şeref ve gurur kaynağı. Bu sadece bir bina değil, ilçemizin vizyonunu ortaya koyan bir yapı" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmet binası açıldı.