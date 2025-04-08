Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Akçadağ ilçe merkezi girişi Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.T. idaresindeki 44 AHA 717 plaka otomobil ile Ü.İ.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Ü.İ.K., U.O., G.T. ve Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.