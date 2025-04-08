Muğla’da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Milas-Yatağan Karayolu Korucuk Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde 35 yaşındaki B.B.Y. idaresindeki transit aracın yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde olan 38 yaşındaki U.Y’nin kullandığı 48 AFC 020 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.Y olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 43 yaşındaki S.G ve transit sürücüsü B.B.Y. yaralandı. Transit sürücüsünün kazayı hafif atlattığı öğrenilirken, otomobilde yolcu olarak bulanan S.G.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.