Akbank, Dönüşümde Gelecek Var projesiyle bugüne dek 6 Şubat depremlerinden etkilenen 452 okula 9 binden fazla mobilya ulaştırdı; 190 bini aşkın öğrenci yenilenen sınıflara kavuştu. Projenin etki alanını genişletmek için Hatay’daki bir ilkokula da ileri dönüşüm atölyesi kuruldu. Proje tamamlandığında bin 300’den fazla okulda 400 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Akbank, "Dönüşümde Gelecek Var" projesiyle sadece bugünü değil, geleceği de dönüştürüyor. Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden biri olan ’’Dönüşümde Gelecek Var’’, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı, gençlere ise mesleki gelişim fırsatı sunmayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Akbank Genel Müdürlük’teki renovasyon süreciyle beraber bankanın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde, ofis mobilyaları okul eşyalarına dönüşüyor. Bu sayede bugüne kadar 9 bin 317 okul mobilyası üretilerek, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 452 okula ulaştırıldı. 190 bini aşkın öğrenci yenilenmiş sınıflarda eğitim alırken, üretim süreçlerinde yer alan meslek lisesi öğrencileri, ileri dönüşüm tekniğini öğrendi ve mesleki tecrübe kazandı. Proje tamamlandığında, toplamda 18 bini aşkın mobilya üretilerek bin 311 okulda, yaklaşık 400 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İleri dönüşüm bilincini yaygınlaştırma ve projenin etki alanını genişletme amacıyla Hatay’daki Bekbele Fatih İlkokulu’na da bir ileri dönüşüm atölyesi kuruldu. Bu atölyede çocuklar hem ileri dönüşümü öğreniyor hem de üreticiliklerini ortaya çıkarmalarına fırsat sunan eğitim ve uygulamalı derslere katılıyor.

Dönüşümde gelecek var ile hem topluma hem çevreye katkı

Projenin bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla devam ettiğini belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "Dönüşümde Gelecek Var projesiyle hem gençlere yeni nesil beceriler kazandırıyor, hem de küçük yaşta çocuklara sürdürülebilirlik pratiği ile iç içe bir deneyim sunuyoruz. Sadece yeniden üretim değil, birlikte üretme ve geleceği birlikte kurma deneyimini paylaşıyoruz. Bu yaklaşımımızla çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin pozitif etkileri yalnızca eğitimle sınırlı kalmıyor, çevresel fayda da oluşturuluyor. İleri dönüştürülen mobilyalar sayesinde bugüne kadar 406 ton karbon salımı engellendi, 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Bu yönüyle proje, döngüsel ekonomi yaklaşımının başarılı bir örneğini oluşturuyor.