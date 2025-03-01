Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) akademisyenleri, düzenlenen törende unvanlarına resmen kavuştu. Coşkulu geçen etkinlikte, eğitimcilerin emeği ve bilimsel katkıları vurgulanırken, akademik gelişime verilen destek de ön plana çıktı.

KOSTÜ, geleneksel hale gelen Akademik Giysi Töreni’nin bu yıl 2’ncisini düzenledi. Eğitmenlerin hak ettikleri akademik ünvanları almalarının kutlandığı tören, coşku içinde gerçekleştirildi.

Programda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, KOSTÜ’nün kısa sürede önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek, "Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemekte ve etkisini hem yükseköğretim alanında hem de diğer alanlarda göstermektedir. Bu göstergelerden biri de akademisyenlerimizin yaptığı çalışmaları ödüllendirmektir. Yükselen akademisyenlerimize akademik giysilerini giydirmek üzere bu anlamlı töreni gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

"Akademisyenlerimize desteğimizi artırıyoruz"

Üniversitenin akademisyenlere verdiği destekten bahseden Rektör Elmas, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanındaki çalışmalarına da değindi. Elmas, "Üniversite olarak Ar-Ge konusunda hem iç kaynaklı hem de dış kaynaklı projelerde akademisyenlerimize destek sağlıyoruz. Bu desteğimizi her geçen yıl artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yaptığı bir sıralamada, üniversitemiz Ar-Ge’ye en çok kaynak aktaran ikinci üniversite olmuştu. Bundan dolayı KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve üyelerimize, akademisyenler adına teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl eğitim ve öğretim alanında da en iyi akademisyenlere, öğrencilerine en kaliteli eğitimi veren hocalarımıza ödüller vererek süreci daha da ileri taşıyacağız. Bugün hepimiz için coşkulu ve güzel bir gün oldu. Tüm akademisyenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmasında Mevlana’dan örnekler veren KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise belge alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

"Motive edici ve onurlandırıcı bir tören oldu"

Dr. Öğretim Üyesi Soykan Ağar ise etkinliğin akademisyenler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Ağar, "Güzel bir etkinlikti. Mütevelli heyeti başkanımız ve rektörümüzün böyle bir etkinliği planlamış olması mutluluk vericiydi. Akademik camiada profesörler, doktor öğretim üyeleri ve diğer akademisyenler için çok motive edici ve onurlandırıcı bir tören oldu. Ayrıca, hepimizi bir araya getiren, kaynaştıran bir yapıya sahipti. Üniversitenin gelecek planlarına dair düşünceleri ve AR-GE merkezine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"En yüksek makale sayısı ile ödüllendirildik"

Akademik başarılarının ödüllendirildiğini de belirten Dr. Ağar, özellikle Ar-Ge çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, "İn Silico ilaç tasarımı, yapay zeka ve bilgisayar destekli yazılımlar kullanılarak organik kimya ve biyokimyanın en ileri seviyede olduğu bir alan. Bu branşta KOSTÜ olarak geçtiğimiz yıl en yüksek makale sayısı ile ödüllendirildik. Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Talip Emiroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas, mütevelli üyelerimiz ve diğer akademisyenlerimizin destekleriyle bu töreni gerçekleştirdik. Ar-Ge grubunun burada kurulmasında büyük katkıları oldu" ifadelerini kullandı.

Tören, akademisyenlerin cübbelerini giymesiyle sona erdi.

Törene, KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Mütevelli Heyeti Üyeleri Murat Aydın, Mehmet Şerif Kanık ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer katıldı.