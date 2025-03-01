“InTech Growth” projesinin açılış toplantısı hibrit formatta düzenlendiADANA (İGFA) - Başkanlığını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yaptığı Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmetleri Birliği’nin de proje ortağı olduğu, Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında, “In TECH Growth” projesinin açılıştoplantısı yapıldı.

ATGAB Başkanı Zeydan Karalar’ın kent turizmini geliştirme vizyonuyla hareketettiklerini belirten ATGAB’dan yapılan açıklama şöyle: “Adana’yıTurizmde marka şehir yapma vizyonu ile ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ATGAB-Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği’nin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen “In Tech Growth(ITG)” projesi için başlangıç toplantıları 25-26 Şubat tarihleri arasında ev sahibi kurum olan Heket Vakfı liderliğinde Polonya’nın Krakow şehrinde hibrit formatta düzenlendi.