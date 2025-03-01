Ramazan Ayı’nda doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Okan Güler, "Ramazan pidesi ve hurmanın fazla tüketilmesini önermiyoruz, olumsuz etkiler oluşturabilir" dedi

Ramazan Ayı’nın başlamasıyla beraber oruç tutan vatandaşlara iftar ve sahurda doğru beslenme ile ilgili uyarılarda bulunan Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Diyetisyen Okan Güler, "İftar ile sahur arasında yemek yemezsek yağlanma ve kilo alma riski artar. Bunu önlemek için iftar ile sahur arasında bir ara öğün eklemek faydalı olacaktır" dedi. Güler Ramazan Ayı’nda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi ve hurmanın fazla tüketilmesi, olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti.

"Sahurda kesinlikle ağır bir tüketim istemiyoruz"

Sahurda kahvaltılık ürünler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Okan Güler, "Beslenme konusunda sahurda kesinlikle ağır bir tüketim istemiyoruz. Ağır ve yağlı yemekleri kesinlikle önermiyoruz. Daha çok kahvaltılık ürünleri tercih etmek gerekiyor. Peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık, yeşillik gibi besinler bizim için çok daha doğru bir seçim olacaktır. Bunun yanında alternatif olarak çorba, yoğurt veya salata gibi hafif yiyecekler de tüketilebilir. Eğer yemek tarzında bir şeyler düşünüyorsak, zeytinyağlı yemekleri tercih edebiliriz. Ancak bunun dışında yağlı yemeklerden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Sahuru atlamayı kesinlikle doğru bulmuyoruz"

Sahur atlamanın doğru olmadığını belirten Güler, "Ramazan ayında en sık karşılaştığımız durumlardan biri sahuru atlamaktır. Sahuru atlamayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Uzun süreli açlıklar bizim için iyi değildir. Sahuru atladığımız takdirde gün içerisinde kan şekerimiz aşırı düşebilir. Bunun sonucunda halsizlik, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi problemler ortaya çıkabilir. Uzun vadede ise bu durum farklı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle sahurun atlanmaması çok önemlidir. Su tüketimine de dikkat edilmelidir. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri, sahurda aşırı miktarda su tüketmektir. Açıkçası bunun çok fazla yapılmasını önermiyoruz. Bizim için en doğru yöntem, iftar ile sahur arasında su tüketimini eşit bir şekilde yaymaktır" şeklinde konuştu.

"Kısa bir mola vermek sindirim açısından faydalı olacaktır"

İftarda yemeğe başladıktan sonra 5-10 dakika ara verilmesinin sindirim açısından doğru olacağını kaydeden Okan Güler, "İftarda en çok dikkat etmemiz gereken şey, beslenmeye hafif bir şekilde başlamaktır. Çünkü iftar sonrasında hastanelere hazımsızlık şikayetiyle yapılan başvurular oldukça fazladır. İftara hafif başlamak zorundayız. Zaten geleneklerimizde de bu vardır; iftara peynir, hurma, zeytin gibi kahvaltılıklar ile başlanabilir. Bunun dışında çorba gibi sıvı ağırlıklı bir ürün tüketilebilir. Özellikle gün boyunca susuz kalındığı için öncelikle sıvı tüketmek önemlidir. Çoğumuz orucumuzu su ile açıyoruz. Su içtikten sonra hurma ve çorba gibi yiyecekler tüketilebilir. Ancak burada önemli bir nokta, iftarda yemek yemeye başlamadan önce ya da çorba sonrası 5-10 dakika ara vermektir. Örneğin, namaz kılmak gibi kısa bir mola vermek sindirim açısından faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ara öğün bizim için oldukça önemlidir"

İftar ve sahur arasında ara öğün olması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Okan Güler, "Tokluk hormonu dediğimiz hormon, yemekten yaklaşık 15-20 dakika sonra salgılanmaya başlar. Eğer bu sürede aşırı miktarda yemek tüketirsek, vücudumuz tokluk hissini geç algılar ve bu durum hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı gibi problemlere yol açabilir. İftar ile sahur arasında bir ara öğün tüketilmesini öneriyoruz. Ara öğün bizim için oldukça önemlidir. Aksi takdirde sadece iki ana öğün ile beslenmiş oluruz. Bu da uzun süre aç kalmamıza neden olarak vücudun kendini koruma moduna almasına yol açar. Böylece yağlanma ve kilo alma riski artar. Bunu önlemek için iftar ile sahur arasında bir ara öğün eklemek faydalı olacaktır" dedi.

"Ramazan pidesi ve hurmanın fazla tüketilmesini önermiyoruz"

Ramazan pidesi ve hurmanın fazla tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunan Güler, "Ramazan pidesi tüketimine de dikkat edilmelidir. Ramazan pidesi, beyaz undan yapıldığı için diğer beyaz ekmeklerle aynı kategoride değerlendirilebilir. Bu nedenle fazla tüketilmesini önermiyoruz. Ancak tam buğday unu ya da kepekli undan yapılan pideler tercih edilirse, daha sağlıklı bir seçim olabilir. Çünkü beyaz undan yapılan Ramazan pidesi, kan şekerinin hızlı yükselip ardından hızla düşmesine sebep olabilir. Hurma, kan şekeri dengeleyici bir etkiye sahiptir ancak aynı zamanda kuru meyvedir. Bu nedenle fazla miktarda tüketildiğinde kan şekeri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Doğru miktarda tüketilmesi gerekir. Danışanlarımıza hurmayı genellikle yoğurt ile beraber tüketmelerini öneriyoruz. Yoğurdun içerisine doğrayarak veya yanına süt ve tarçın ekleyerek tüketmeleri daha sağlıklı bir seçim olacaktır" diye konutşu.