Merkezefendi Belediyesi’nin sanatla iç içe bir nesillerin yetişmesi için açtığı Akademik Resim Kursu ve Enstrüman Kursu kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanında gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Talepler doğrultusunda ücretsiz Akademik Resim Kursu açan Merkezefendi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri’ne ve Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlanmak isteyen öğrencilere, perspektif, imgesel, desen çalışması ve temel sanat eğitim dersleri verecek. 14-30 yaş arasındaki sanatseverlerin başvurabileceği Akademik Resim kursu kayıtları, 20 Ekim Pazar gününe kadar Merkezefendi Sanat Merkezi’nden şahsen alınacak olup kontenjan ile sınırlandırılacak.

Gitar ve bağlama kursu kayıtları başladı

Talepler doğrultusunda ücretsiz Enstrüman Kursu açan Merkezefendi Belediyesi, branşlarında uzman eğitmenler tarafından Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde gitar ve bağlama kursu verecek. 10-30 yaş arasındaki sanatseverlerin başvurabileceği Enstrüman Kursu kayıtları, 25 Ekim Cuma gününe kadar Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nden şahsen alınacak olup kontenjan ile sınırlandırılacak.