AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, terörsüz bir Türkiye hedefine ilişkin çok ciddi adımların atıldığını ve atılmaya devam ettiğini belirtti.

Şahin, muhalefetin ne dediğine aldırmamaları gerektiğini söyleyerek "Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize güvenin. Orada çok önemli, tarihî gelişmeler yaşanıyor." dedi.

100.Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Şahin, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan gerilimlerin enerji üzerinden yürüdüğüne dikkat çekti.

"Enerji, millî güvenliğimizin bir parçası"

Enerji alanında atılan adımlara değinen Şahin, "Enerji meselesi doğrudan millî güvenliğimizi ve bekamızı etkileyen bir husustur. Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar da bu konuda büyük gayret sarf etti." ifadelerini kullandı.

Karadeniz’deki doğal gaz ve Gabar’daki petrol keşiflerinin önemine vurgu yapan Şahin, "Kaynak çeşitliliğini sağlamak ve arz güvenliğini teminat altına almak bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin millî güvenliği ve bekasıyla doğrudan ilişkilidir." dedi.

Teşkilatlara seslenen Şahin, "Cumhurbaşkanımıza bakacağız. O ne kadar koşuyorsa, biz onun iki katı, üç katı koşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Ümmetin umudu hâline geldiğimizin farkındayız." şeklinde konuştu.

"Tarihî gelişmeler yaşanıyor"

Konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Şahin, "Terörsüz bir Türkiye hedefine ilişkin çok ciddi adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Muhalefetin içine düştüğü dipsiz kuyular milletimizin vicdanında da karşılık bulmuyor. Milletimiz, onları o yalnızlığın içinde bırakacaktır inşallah." dedi.