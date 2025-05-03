AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş’ı ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette, Akçadağ Belediyesi’nin devam eden projeleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Görüşmede ayrıca, mevcut hizmetlerin değerlendirmesi yapılarak, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, desteklerinden dolayı Köseoğlu’na teşekkür etti. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çeken Köseoğlu ise Akçadağ’ın gelişimi için yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.