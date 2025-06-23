AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Göksu Nehri’ne arıtılmadan atık su boşaltıldığı iddialarını gündeme taşıyarak, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı

İl Başkanı Aldemir yaptığı açıklamada ;

'' Geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan tespit sonucunda, MESKİ tarafından Göksu Nehri’ne arıtılmadan atık su boşaltıldığı ortaya çıkmış ve bu nedenle cezai işlem uygulanmıştır. Son yapılan Belediye Meclisi toplantısında bu vahim konuyu tekrar gündeme getirdik. Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, bu durumu kabul etmesine rağmen konuyu geçiştirerek "sabotaj" iddiasıyla sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmıştır.Buradan sesleniyoruz: Çevremizi, nehirlerimizi, doğamızı kirleten kim olursa olsun bunun hesabını vermek zorundadır! Tüm çevreci vatandaşlarımızı ve duyarlı halkımızı ve çevreci sivil toplum kuruluşlarını bu konuda tepki göstermeye, konuyu yerinde incelemeye ve Göksu Nehri’ne atık su boşaltan Büyükşehir Belediyesi’ne karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum. Çünkü doğa susar, insan susmamalı!'' dedi.