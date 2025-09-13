AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, 400 yatak kapasiteli ve 80 bin metrekare kapalı alana sahip yeni devlet hastanesinin temelinin 2026 yılında atılacağını açıkladı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden itibaren bu yatırım için yoğun bir çaba harcadıklarını belirterek, "İlk sözümüzü tuttuk, Ağrı’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Modern ve kapsamlı bir sağlık tesisini kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yıldız, "400 yataklı, 80 bin metrekare kapalı alana sahip yeni devlet hastanemizin temeli 2026 yılında atılacak. Bu yatırım yalnızca bir bina değil; Ağrı’nın geleceğine atılan sağlam bir sağlık adımıdır. Göreve başladığım gün hemşerilerime bir söz verdim. Ağrı’nın sağlık altyapısını güçlendirecek bu yatırımı hayata geçirmek için gece gündüz çalıştık."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Yıldız,"Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve sürece her daim sahip çıkan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum. Bu hastane; sadece bir sağlık yatırımı değil, AK Parti’nin hizmet ve eser siyasetinin Ağrı’daki güçlü bir yansımasıdır."ifadelerini kullandı.

Yıldız, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Ağrı’da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artacağını ve vatandaşların çevre illere sevk edilmeden birçok sağlık hizmetine erişebileceğini de vurguladı.