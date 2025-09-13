Ceviziyle meşhur Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Yapağlı köyünde hasat öncesinde bahçelerde inceleme yapıldı.

Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ülkem Tanıker ve Erdoğan Ayan, Afyon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Arif Kaya Dinar’a bağlı Yapağlı Köyünde ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundular.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu başkanlığında oluşan heyet, ilk olarak köy konağında vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı yaptılar. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı sonrasında bahçe ziyaretleri yapılarak yerinde tespit ve incelemeler yapıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda buluna Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demirayak "Köyümüz ceviziyle meşhur bir köy. İnce kabuklu yapısı, iç dolgunluğu yüksek, damak tadı ve aroması bakımından lezzetli ve güvenli olan Yapağlı köyü cevizi pazarda aranılan bir marka oldu" dedi.