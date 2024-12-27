AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Sanatçı ve Yazar kimliği ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademisinin ’Türkiye Yüzyılında Edebiyat, Kültür ve Şehir’ konulu söyleşiye konuk olarak katıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Öğretmen Akademisi’ programı kapsamında "Türkiye Yüzyılına Edebiyat, Kültür ve Şehir" konulu söyleşinin konuk yazarı Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Sanatçı ve Yazar kimliği ile katıldığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Faik Gürocak ile öğretmenler katıldı.

Söyleşi öncesinde ilk olarak Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu fuayesinde "Şehir ve Kültür Akademisi" kapsamında Manisa’ya özgü ürünlerin sergilenerek tanıtımı yapıldı. Temsili Mesir Macunu karımı, Manisa Bezi Dokumacılığı, Gördes Kilimi ve Halı Dokumacılığı, Ahşap Oymacılığı Sanatı, Kırkağaç Kavunu, Karpuz Süsleme ve Oymacılık Sanatı, Manisa şehzadelerinden tahta çıkan Padişahları öğrenci canlı performansı ile tanıtımı yapıldı. Yörükler Derneği Tarafından Manisa’ya Özgü Yemek ve Yiyecek Ürünleri sergilenirken, Mevlevihane Semazenlerinin tanıtımı, Ebru, Filografi ve Çini Sanatı canlı performans çalışmaları, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrencilerinden Müzik Dinletisi gerçekleştirildi.

"Sanatçı ve Yazar kimliği ile geldim"

Söyleşi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yenişehirlioğlu, programın Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştiğini ve programa Manisa Valisi ile birlikte katıldıklarını söyledi. Yenişehirlioğlu, "Sağ olsunlar benim hem aktörlük yönüm hem edebiyatçı yönümden dolayı da bir sohbet programı ayarlamışlar. Tamamen Manisa’mızı anlatan, Manisa’mızın kültürünü yansıtan el emeği göz nuru birçok stant kurulmuş. Yemeklerden boynumdaki şallara kadar hepsini de tek tek ziyaret ettik. Tahta çıkmış Osmanlı’da şehzadelerimizi arkamızda görüyorsunuz. Hepsinin kimler olduğunu kendilerine biraz önce tanıttılar. Velhasıl bir bayram havası oluşmuş burada Manisamızda. O da gurur verici. Çok sevindirici bir husus. Arzu eden öğretmenlerimiz, arzu eden vatandaşlarımız katıldılar. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. O yüzden bir bayram sevinci gibi. El emeği, göz nuru stantları izleyip onların neler yaptıklarına tanıklık etmek, tezgahlarda dokudukları şu boynumdaki biliyorsunuz Manisa’nın özel kumaşı. Israrla boynunda tutmamı istediler. O yüzden boynumda tutuyorum. Velhasıl muhteşem bir gün organize edilmiş. Ben İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz bu sebeple. Değerli valime çok teşekkür ediyorum. Bu ambiyansı beraberce tadıyor olmak, bu katılımı gerçekleştiriyor olmak Manisa’mız adına büyük bir zenginlik. O yüzden herkes ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmen akademisi kapsamında edebiyat öğretmenlerine yönelik söyleşi gerçekleştireceğini ifade eden Yenişehirlioğlu, "Malumunuz ben bir edebiyatçıyım. Benim çok kimliğim var. Şu anda evet siyasi bir kimliğim var ama siyasi kimliğimden öncesinde bütün dünyada tanınan bir yazarım ben. Yazdığı kitapları uluslararası dillere çevrilmiş bir yazar olarak bununla gurur duyuyorum. Ayrıca bir çoğunuzun izlediği ve bütün dünyada izlenen Türk dizilerinde oynamış bir aktör olarak davetliyim. Yani bunun siyasi bir yanı yok bugünkü davetimin. Yazarlık ve aktörlük kimliğimi tanımlayan çerçeve sebebiyle buradayım. Dolayısıyla bir parça edebiyat konuşacağız, sanat konuşacağız. Öğretmenlerimizle hasbihale edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Öğretmenler, milletimizin geleceğini şekillendiren toplum mihmandarlarıdır."

Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonundaki "Şehir, Sanat ve Edebiyat" konulu programda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, eğitimin bir milletin yarınlarını şekillendiren en güçlü irade olduğunu ve tarih boyunca, kültürel mirasın korunmasında, medeniyetin geliştirilmesinde ve geleceğin inşasında en büyük rolü hep öğretmenlerin üstlendiğini vurguladı. Uğureli, "Evlatlarımızı ana kucağından alıp güvenle teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz, özverili çalışmalarıyla milletimizin geleceğini şekillendiren toplum mihmandarlarıdır. Bugün bizi bir araya getiren ideal, kutlu bir geleceği inşa etme kararlılığıdır. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in riyasetinde, eğitimde niteliği artırmaya yönelik yürütülen tüm çalışmalar, Türkiye Yüzyılı’nın güçlü adımlarının birer göstergesidir. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden, sanatçı kimliğiyle derin izler bırakan, yazarlığıyla gönüllere dokunan ve düşünceleriyle bizlere yeni ufuklar açan değerli konuğumuz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu’nu aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

"Öğretmen, bir milletin yükselişindeki en güçlü iradedir" diyen Uğurelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarih, kaleminden dökülen bilgiyle yazılır; gelecek, yüreğinden yayılan umutla şekillenir. Ve bizler inanıyoruz ki, eğitim neferlerimizin emeğiyle Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını ardına kadar açacağız. Büyük ve güçlü Türkiye mefkûresine giden bu yolda, her bir öğretmenimiz birer mihenk taşıdır. Bizler biliriz ki, öğretmen; kalemiyle tarihi yazan, bilgisiyle geleceği kuran ve iradesiyle mazlumların ümit ışığı olan en güçlü mimardır."

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise öğretmenlerin aslında insani değerler, insani yaşam kalitesinin arttırılması ve geleceğe güvenle bakmanın güvence mekanizmaları olduğunu vurguladı. Manisa’nın kültürel zenginliklerinin, geleneksel el sanatları ve değerlerinin de sergilendiği programda eğitimin geleceğin teminatı olduğuna vurgu yapan Vali Özkan, “Eğitim, insanın kendisini ve çevresini bilmesi, insani değerlerin geleceğe aktarılması, toplumsal güvenliğin sağlanması için en önemli faktördür. Öğretmenlerimiz, medeniyet değerlerimizi gelecek taşırken, hayat boyu öğrenme ile bütün zamanlar,mekanlar ve insanlar eğitimin muhatabı olmaktadır.Sadece eğitimle ile geleceğe güvenle bakabiliriz. Eğitim vasıtasıyla ,bilgi ve becerinin insani değerlerle harmanlanması ile küresel rekabet gücümüzü de artırmaktadır. Günümüzde, sadece bilgiye erişim değil, bu bilginin beceriye dönüştürülmesi de kritik bir öneme sahiptir” dedi.

Vali Özkan, ayrıca öğretmenlerden, daha sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmelerini ve aileleriyle işbirliği yapmalarını istedi.

Açılış konuşmaları ardından Sanatçı ve Yazar kimliği ile katıldığını ifade eden Bahadır Yenişehrlioğlu ile "Şehir, Sanat ve Edebiyat" konulu söyleşi gerçekleştirildi.