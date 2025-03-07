Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Adıyaman’da 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler ve yeni evlenecek gençler bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, vali yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve beraberindekiler, 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler ve yeni evlenecek gençler ile iftar sofrasında bir araya geldi. Bu anlamlı buluşmada Vali Varol, uzun yıllar süren birlikteliklerin tecrübelerinden faydalanırken, hayatlarını birleştirme hazırlığında olan genç çiftlerle de aile olmanın önemini paylaştı.

Çiftler, aile değerlerinin güçlenmesi ve nesiller boyu aktarılması adına böylesine özel bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.