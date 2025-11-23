AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’da ilk kez düzenlenen yeni formatlı İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısında muhalefete göndermede bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’da ilk kez düzenlenen yeni formatlı İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Alkayış, "Bugün burada icra edilen bu yeni danışma modeli, AK Parti teşkilat yapısının ne kadar güçlü ve kurumsal olduğunun en açık göstergesidir. Kadın Kollarımızın sahadaki emeği, tecrübesi ve hâkimiyeti, partimizin en büyük dinamizm kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kadın kollarının yaptığı çalışmanın yüzde 70’ini siyasi partilerin yapamadığını söyleyen Mustafa Alkayış, " Şunu net ifade etmek isterim, kadın Kollarımızın yürüttüğü faaliyetlerin yüzde 70’ini, Türkiye’de başka hiçbir siyasi partinin ana kademesi dahi gerçekleştiremez. Çünkü AK Parti teşkilatlı, sahayı bilen ve milletle bağını asla koparmayan bir kadro hareketidir. Bu yeni format; mahalle başkanlarımızın, emektar teşkilat mensuplarımızın ve sahada yoğun mesai veren kardeşlerimizin kendilerini ifade edebildiği, önerilerini doğrudan paylaşabildiği güçlü bir istişare zeminidir. Bu yapı, partimizin başarısının omurgasını oluşturmaktadır" dedi.

Alkayış, toplantının hazırlanmasındaki özverili çalışmaları nedeniyle Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler’e teşekkür ederek, "Bu toplantıda yer alarak katkı sunan tüm katılımcı kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Adıyaman’da başlatılan bu yeni danışma dönemi, çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz, milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.