Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince huzurevinde kalan vatandaşlar ziyaret edilirken, bakımevinde faydalanan yaşlılar ’TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ne götürüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce ’Yaşlılara Saygı Haftası’ ile ilgili çalışma yapıldı. Bu çerçevede, İl Müdürü Orhan Bayrak ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri Maide Bolel Huzurevi’nde kalan yaşlılara ziyarette bulunarak iftarlarına eşlik etti. Ayrıca, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan yaşlılar ile ’TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ ziyaret edildi.