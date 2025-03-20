Karacasu Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme alışkanlıklarını da dikkate alarak fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Belediyesi zabıta ekipleri koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla sıklaştırıldı. Bu çerçevede zabıta ekipleri, Ramazan boyunca vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamüller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıklarında oluşabilecek durumları da göz önünde bulunduran ekipler, ayrıca, ‘Ramazan paketi’ adı altında hazırlanan gıda paketlerinin de kontrollerini yaparak gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol etti. Bu kapsamda ekiplerin son adresi de fırınlar oldu. Ramazan ayı boyunca fırınları gezen ekipler, ekmek ve pidelerde gramaj denetimi gerçekleştirirken, hijyen kontrolü yaptı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Ramazan Ayı boyunca fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerini sürdürecektir. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için kontrollerimiz aralıksız devam edecektir" ifadeleri yer aldı.