Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlanarak 1 Ocak 2025’den itibaren uygulanmaya başlanacağını belirterek, yeni sistemle birlikte aile hekimlerinin hastanelerden direk tahlil ve tetkik isteyebileceğini belirtti.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında oluşturulan dijital entegrasyon sisteminin sağlık hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli şekilde sunulmasına imkan sağlayacağını anlatan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yeni sistemle birlikte hekim-hasta ilişkisindeki memnuniyet oranının arttıracağını söyledi.

Aile Hekimleri MHRS üzerinden Hastane Randevusu Alabilecek

Aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden muayene randevusu alabileceğini belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk; “ Aile hekimleri kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk ve hekim notu oluşturabilecek. Oluşturdukları not bilgisi, hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebilecek. İkinci ve üçüncü basamaktaki hekimler aile hekimi tarafından yönlendirilen hastayı değerlendirdikten sonra aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek” dedi.

Aile Hekimleri Görüntüleme ve Laboratuar Tetkikleri İsteyebilecek

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yeni sistemle birlikte aile hekimlerinin Röntgen, Mamografi, Ultrason gibi görüntüleme ve laboratuar tetkiklerini doğrudan hastanelerden talep edebileceğini, hastaların da hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini yaptırabileceklerini açıkladı. Öztürk; “ Aile hekimleri laboratuar tetkikleri için istem yaptıktan sonra hastaya e-Nabız üzerinden özel bir kod verecek. Hasta istem tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde hastaneye giderek muayene girişi yaptırmadan istenen tetkikleri verebilecek. Görüntüleme tetkiklerinde de kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi aracılığıyla doğrudan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından kişiye randevu oluşturabilecek. Kan tetkikleri ve görüntüleme sonuçları aile hekimlerinin kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarına uyarı olarak düşecek” dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine Randevu Oluşturulabilecek

Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin uygun gördükleri hastaları danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Sağlıklı Hayat Merkezlerinden randevu oluşturabileceklerini aktaran Uz. Dr. Berna Öztürk; “ MHRS üzerinden Sağlıklı Hayat Merkezine randevusu oluşturulan hastaya ait son 3 hekim bilgi notu Sağlıklı Hayat Merkezindeki sağlık çalışanının kullandığı sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarında görüntülenebilecek. Yine Sağlıklı Hayat Merkezindeki sağlık çalışanı kişiye verdiği danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi notunu sisteme kaydedebilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli sorumlu hekim ve diyetisyen, herhangi bir sağlık kuruluşunda 90 gün içerisinde yapılmış olan tahlil ve tetkik sonuçlarını, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek. Vatandaşlarımız tüm bu sonuçlarını kendi e-Nabız profillerinde de görebilecekler” dedi.