Karabük’te, Aile Haftası etkinlikleri dahilinde açılış yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kemal Güneş Caddesi’nde bulunan Evkur AVM önünden başlayan yürüyüş, Onel AVM önünde sona erdi. Etkinlik, vatandaşlar ve kamu kurumlarından temsilcilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüşün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç bir konuşma yaptı. Ailenin toplumsal yapıdaki önemine değinen Bilgiç, şunları kaydetti:

"Aile, her insanın dünyaya gözlerini açtığı ilk yuvadır. Sadece biyolojik bir bağ değil; güvenin, sevginin, aidiyetin ve merhametin doğduğu yerdir aile. İnsanı insan yapan değerlerin ilk defa öğrenildiği yerdir. Birlikte gülmenin, birlikte ağlamanın, dayanışmanın ve paylaşmanın anlam bulduğu kutsal bir çatıdır"

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatan Bilgiç, "Bu ilan, devletimizin aile kurumuna verdiği önemin açık bir göstergesidir. ‘Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz’ anlayışıyla, aile yapımızın korunması ve güçlendirilmesi amacıyla tüm Türkiye’de kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Bilgiç, "Bakanlığımız da bu vizyon doğrultusunda aileye verilen önemi daha da görünür kılıyor, aile yapımızın güçlenmesi için çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplumun temelidir .İlimizde de bu bilinçle; aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitimler, sosyal destek modellerimiz ve toplum temelli çalışmalarımızla ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.