Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Almanya’da düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kg kategorisinde altın madalya kazandı.
Almanya’da düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, altın madalya kazandı. Serbest stil 65 kg kategorisinde mücadele eden Ahmet Duman, şampiyonada çıktığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılarak birincilik kürsüsüne çıktı.
Kaynak: İHA