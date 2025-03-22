Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği ile iftar programında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen iftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ES SİVDER) Başkanı İsmail Aslan, dernek üyeleri, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Soframız paylaştıkça çoğaldı"

İftar programında konuşan Başkan Ataç, "Sizlerle bu sofrayı paylaşmak benim için onurdur. Ramazan ayımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu Ramazanda da buluşup soframızı paylaştık ve paylaştıkça çoğaldı. İftar sofraları bambaşka bir sofra. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle çocuğuyla bir araya geldiği bir sofra. Öncelikle dini ritüellerini yerine getirip sosyalleştikleri bir sofra. Önümüzde Kadir gecemiz var, bayramımız var. Onları da sağlık içinde kutlamanızı dilerim" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliği sağlamak için bir aradayız"

Dernek Başkanı İsmail Aslan, "Sivrihisar ilçemiz kültür ve turizm ilçesi. Bizler burada Sivrihisar kültürünü yaşamak, Sivrihisarlı hemşehrilerimizle buluşmak, paylaşmak, birlik ve beraberliği sağlamak için bir aradayız" diyerek derneğin düzenlediği etkinlikler hakkında bilgi verdi.

İftar programına katılan vatandaşlar da Başkan Ataç’a teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.