Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sivas Öğretmen Akademileri" farklı branşlarda gerçekleştirilen etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen Edebiyat Akademisi programında "Dil, Yazı ve İmla" konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Selçuk Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa konuk olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yılmaz katıldı.

Yılmaz, programda katılımcılara dilin inceliklerini keşfetmeleri adına önemli bilgiler verdi. Programa akademiye gönüllü olarak başvuran öğretmenler katılım sağladı.

Program sonunda Yılmaz’a, Edebiyat Akademisine sağladığı katkı ve katılımı dolayısıyla plaket takdim edildi.