Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, Türk esnaf ve zanaatkarlığının temel taşı olan Ahilik Teşkilatını bir tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşturuyor.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, asırlardır dürüstlüğün, dayanışmanın ve kaliteli üretimin simgesi olan Ahilik Teşkilatını sahneye taşıyor. "Tornacı Hüseyin" isimli tiyatro oyunu, izleyicilere Ahilik kültürünün yüzyıllar öncesine dayanan hikayesini anlatacak.

Denizlili yazar Hasan Kallimci’nin kaleme aldığı ve Hıdır Öğünç’ün yönettiği oyun, 16 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Salonunda perde diyecek. Oyunda, Ahi Evran’lardan Ahi Sinan’lara uzanan ve günümüze kadar etkileri süren Ahilik geleneği tüm yönleriyle ele alınıyor. 7’den 70’e her yaştan oyuncunun yer aldığı prodüksiyon, seyirciye dürüstlük, erdem ve meslek ahlakı gibi evrensel değerleri hatırlatacak. Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğin ruhu, tiyatronun büyülü dünyasında yeniden hayat bulacak ve izleyicileri tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

"Ahilik, devletin sivil yapılanması gibidir"

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Ahilik Teşkilatı’nın önemine vurgu yaparak, "Ahilik teşkilatı, devletimizin sivil askeri yapılanması gibidir. Dürüstlük, düzgünlük ve ahlaklı esnaf ve zanaatkar yetiştiren nadide bir teşkilattır. Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara anlatmak için bu tiyatro oyununu hazırladık. 7’den 70’e her yaştan amatör oyuncunun rol aldığı oyun, Ahilik geleneğinin dürüstlük ve erdem gibi temel değerlerini vurgulayacak. Dürüst esnaf ve zanaatkar yetiştiren bu nadide teşkilatı gelecek nesillere aktarmak için bu oyunu sahneliyoruz" dedi.