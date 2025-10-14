Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velilerinin iş birliğiyle Filistin’e destek amacıyla düzenlenen hayır panayırına katılarak öğrencilerle birlikte "Filistin için yürüyüş" gerçekleştirdi.

Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, Filistin halkına desteklerini göstermek amacıyla okul çevresinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşte öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin için adalet", "Gazze’ye umut ol" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından okul bahçesinde "Gazze" temalı resim sergisi açıldı. Öğrencilerin Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı resimler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Serginin ardından öğrenciler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca "Umut Ağacı" etkinliğiyle öğrenciler, Filistinli çocuklara gönderdikleri destek mesajlarını yazılı kartlarla ağaca astı.

Etkinlikler kapsamında kurulan hayır panayırında ise öğrenci velilerinin evlerinde hazırladığı yiyecek, içecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayır panayırı stantlarını gezerek öğrenci ve velilerle sohbet etti, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kökrek, burada yaptığı açıklamada, Ağrı’daki öğrencilerin ve velilerin Filistin’de yaşanan acılara kayıtsız kalmadığını belirterek, "Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerimizin vicdanının ve merhametinin yansımasıdır. Elde edilecek tüm gelir, Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanacaktır. Böylece çocuklarımız, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemiş oluyorlar." dedi.

Program, öğrencilerin yüz boyama etkinlikleri ve "Gazze’ye Umut" temalı kortej yürüyüşünün ardından sona erdi.