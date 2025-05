Türk Kızılay Ağrı Şubesi, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şube gönüllüleri, hem köylerde hem de şehir merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle gıda yardımı ulaştırırken, vatandaşların moral ve motivasyonuna da katkıda bulunuyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Dağıtım çalışmalarına katılan Kızılay gönüllüsü gençler, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek onların başka ihtiyaçlarını da not aldı.

Ziyaret edilen hanelere gıda paketlerinin yanı sıra kavurma da ulaştırıldı. Yardım faaliyetleri sırasında vatandaşların halini hatırını soran ekipler, evlerde samimi muhabbetler gerçekleştirdi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay’ının yılın her günü sahada olduğunu belirterek, "Bizler yılın 365 günü gece gündüz demeden sahadayız. Her evde yemeklerin pişmesi, ocakların tütmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kapısını çaldığımız her ailemizle muhabbet ediyor, gıda paketlerimizi ve kurban kavurmalarımızı ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız her dua bizlerin daha da çok koşmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Köy ziyaretleri kapsamında çocuklarla da özel olarak ilgilenen Kızılay gönüllüleri, onlarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Çocukların neşesi yüzlerinden okunurken, aileler Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletti.