Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Mersin Spor Kulübü (MSK), sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 89-82’lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor Kulübü: Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14, Olaseni 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan

Başantrenör: Can Sevim

Bursaspor: Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sarper Mutaf 12, Gavrilovic 7, Brown 11, Berkay Candan 8, Sharma 7, Ömer Utku Al,

Mete Yıldız: "Adana 01 FK ile telafisi olmayan bir maça çıkacağız" Mete Yıldız: "Adana 01 FK ile telafisi olmayan bir maça çıkacağız"

Başantrenör: Serhan Kavut

1. Periyot: 25-17 (Mersin Spor lehine)

Devre: 46-33 (Mersin Spor lehine)

3. Periyot: 70-50 (Mersin Spor lehine)

Kaynak: İHA