Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Mersin Spor Kulübü (MSK), sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 89-82’lik skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör
Mersin Spor Kulübü: Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14, Olaseni 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan
Başantrenör: Can Sevim
Bursaspor: Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sarper Mutaf 12, Gavrilovic 7, Brown 11, Berkay Candan 8, Sharma 7, Ömer Utku Al,
Başantrenör: Serhan Kavut
1. Periyot: 25-17 (Mersin Spor lehine)
Devre: 46-33 (Mersin Spor lehine)
3. Periyot: 70-50 (Mersin Spor lehine)
Kaynak: İHA