Ağrı’da dün yağan kar yağışıyla oluşan

kartpostallık görüntüler, mest etti.

Ağrı’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kaplarken, ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Günlerdir etkili olan dondurucu soğukların yerini kar yağışına bırakmasıyla oluşan kartpostallık görüntüler, hayranlık uyandırdı. Kar yağışı sonrası dağlarla çevrili bölgede beyaz örtü hakim oldu. Her yerin beyaza bürünmesiyle ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise görenleri hayran bıraktı.