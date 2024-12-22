Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar, bölgedeki yaban ve sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. Patnos ile Tutak ilçeleri arasındaki yol kenarında bir kızıl tilki, yiyecek ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ağrı’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, yaban ve sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar, kent merkezi ve yerleşim yerleri yakınlarına inerek beslenmeye çalışıyor.

Patnos-Tutak karayolu kenarında bir kızıl tilki vatandaşların dikkatini çekti. Yol kenarında yiyecek arayan tilki, o anları kaydetmek isteyen Mustafa Metin tarafından dron ile görüntülendi.