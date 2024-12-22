Türk Kızılay’ı Görele’de düzenlenen kan bağış kampanyalarına 52’şer ünite kan bağışlayanları ödüllendirildi.

Giresun’un Görele İlçe Müftülüğü imam hatipleri Tevfik Cüre ve Ramazan Şahin, Türk Kızılay’ı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyalarına 52’şer ünite kan bağışlayarak ödüllendirildi. Cüre ve Şahin, gösterdikleri yardımseverlik nedeniyle altın madalya ve berat aldı.

Giresun Türk Kızılayı Şube Başkanı Hakan Korkmaz, ödülleri Görele İlçe Müftülüğü personeline takdim etti. Şahin ve Cüre, kan bağışlarıyla hastalara şifa kaynağı oldular ve Türk Kızılayı’nın seçkin bağışçıları arasında yer aldılar. İkili, bu ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İlçe Müftüsü İbrahim Görmüş, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan ihtiyacı her an herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Tevfik Cüre ve Ramazan Şahin’e teşekkür eder, tüm personelimizin kan bağışına duyarlı olmalarını dilerim" dedi.

Giresun Türk Kızılayı Şube Başkanı Hakan Korkmaz ise kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Kan, tek kaynağı insandır. Bu nedenle kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eşdeğerdir. Tevfik Cüre ve Ramazan Şahin’e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.