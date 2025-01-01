Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokul ve ortaokul öğrencileri arası Cüme-Afiş Hazırlama Yarışması ve lise öğrencileri arası Deneme Yazma Yarışması sonuçlandı. Yarışmalarda il genelinde birincilik kazanan öğrenciler belirlendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ilkokullar kategorisinde Patnos Kazanbey İlkokulu öğrencisi Edanur Göktürk, ortaokullar kategorisinde Doğubayazıt Karabulak Ortaokulu öğrencisi Mücahit Gören, liseler kategorisinde ise Merkez Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencisi Reyyan Işık birincilik elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın ‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesi, öğrencilerimizin Türkçemizin zenginliklerini keşfetmelerine büyük katkılar sağladı. Öğrencilerimiz, bu etkinlikler ve yarışmalar sayesinde Türkçemizin kadim geçmişine keyifli yolculuklar yaparak, şaheser niteliğindeki eserlerimizi ve bu eserlerin şair ve yazarlarını yakından tanıma fırsatı buldu” dedi.

Açıklamasında yarışmaların içeriğine de değinen Kökrek, “Bu ay ilkokul öğrencilerimiz çocuk şiirlerinden, ortaokul öğrencilerimiz ise Yunus Emre’nin şiirlerinden hareketle öğrendikleri kelimelerle afişler hazırladı. Eserleri inceledim; her biri büyük bir özenle hazırlanmış, birbirinden güzel çalışmalardı. Liselerde ise öğrencilerimiz, Kaşgarlı Mahmut’un kadim eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten esinlenerek denemeler yazdılar. Kalemlerini ustalıkla konuşturan gençlerimiz, Türkçemizin derinliklerini çok güzel ifade etti” ifadelerini kullandı.

Kökrek, projenin ikinci döneminde düzenlenecek yeni yarışmalar için tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Projeye gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutluyuz. Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Sonuçları açıklanan yarışmaların ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle sahiplerine teslim edilecek.